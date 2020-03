News e Comunicati Stampa

Persiste il problema della mancanza di mascherine su tutto il territorio nazionale. A confermarlo è stato lo stesso presidente di Federfarma, Marco Cossolo.

Che la situazione sia tragica da Nord a Sud, lo dimostrano le molte iniziative delle Federfarma locali volte a chiedere ai prefetti una tempestiva risoluzione.A colloquio dal prefetto Ignazio Portelli anche Riccardo Mastrangeli, presidente dell’Ordine dei farmacisti di Frosinone che insieme al responsabile provinciale di Federfarma, Giovanni Querqui, ha richiesto aiuto proprio per reperire mascherine per i farmacisti e per i tanti cittadini che continuano a richiederle.

A sostenere l’appello è il consigliere provinciale capogruppo di FI, nonché commissario della XV Comunità Montana Gianluca Quadrini che evidenzia la necessità di proteggere chi lavora in prima linea per il bene di tutti. “La carenza di mascherine e altri dispositivi di protezione individuale è fonte di preoccupazione per i farmacisti e gli operatori sanitari anche della provincia di Frosinone che necessitano urgentemente di un quantitativo idoneo a coprire le esigenze. Nelle farmacie del nostro territorio c’è urgente bisogno di mascherine protettive. Chi lavora nelle farmacie è a costante contatto con il pubblico e va messo nelle condizioni di lavorare con sicurezza. Per questo rinnovo l’appello al prefetto Portelli e al ministro della Salute on. Speranza affinchè si aiutino le farmacie a reperire nel minor tempo possibile mascherine per i farmacisti e per i numerosi cittadini che continuano a richiederle.E’ giusto lasciare aperto in questo momento un servizio di pubblica necessità come le farmacie ma è necessario garantire opportune e minime misure igienico sanitarie per evitare la diffusione del virus”.

