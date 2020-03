News e Comunicati Stampa

Riaprire il "Del Prete" di Pontecorvo e precettare le cliniche private Ciociare per fronteggiare l'emergenza coronavirus. E' questa la richiesta fatta dal gruppo provinciale di Forza Italia attraverso una lettera indirizzata alla Regione Lazio ed alla Asl di Frosinone a firma dei consiglieri prov. Avv. Gioacchino Ferdinandi e ing. Gianluca Quadrini. Ecco, di seguito, il contenuto integrale:

"Egr. Presidente On.le dott. Giuseppe Simeone, egr. Dott. Stefano Lorusso,

noi Consiglieri Provinciali del gruppo di F.I. della Provincia di Frosinone, in riferimento all’oggetto ed alla luce dell’ipotesi di nuovi casi di COVID-19 in Provincia di Frosinone che giorno per giorno aumentano in maniera esponenziale, in attesa anche del picco di infezione previsto tra giorni, chiediamoalle S.S.L.L. in indirizzo, ed a chi legge per conoscenza, di riaprire immediatamente l’Ospedale di Pontecorvo a servizio di quello di Cassino.

Tale Nosocomio, se rimesso in esercizio allevierebbe le problematiche sanitarie dell’Ospedale Santa Scolastica di Cassino, già in grande difficoltà per i casi ordinari e straordinari giornalieri e figuriamoci in queste condizioni le pressioni che sta subendo a causa dello stato emergenziale dovuto al Covid-19..

In Provincia di Frosinone la zona Nord è stata allertata e messa pronta per le emergenze con la riapertura di reparti all’Ospedale di Alatri, del quale anche noi avevamo chiesto la rimessa in esercizio totale qualche giorno fa alleviando il servizio emergenziale dello Spaziani di Frosinone.

Ringraziamo, ancora una volta, il D.G. Lorusso, pronto sempre ad ascoltare le esigenze ed i suggerimenti provenienti dal territorio e dalle Istituzioni e complimentandoci finora per l’ottima gestione dell’emergenza sanitaria ciociara.

A questo punto, però, essendo sicuri ed a conoscenza della Sua sensibilità, On.le Presidente Simeone, che Lei ha avuto anche in altre situazioni di emergenza chiediamo, con forza,che possa valutare attentamente, insieme al D.G. tale proposta da noi formulata e suggerita di riaprire il Nosocomio di Pontecorvo.

Inoltre chiediamo anche di precettare tutte le cliniche private del territorio ciociaro che possono venire in aiuto ed in risoluzione alle problematiche emergenziali dovute al Covid-19, qualora la Sanità pubblica dovesse collassare, così come sta accadendo nelle regioni del Nord.

Restiamo a disposizione personalmente al fine di poter contribuire, nel nostro piccolo, alla gestione di questa delicatissima fase emergenziale".



