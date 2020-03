News e Comunicati Stampa

Il GRUPPO FORZA ITALIA PROVINCIA FROSINONE con il suo presidente Gianluca Quadrini ha scritto al Direttore Generale Asl Frosinone Dott. Stefano Lorusso, al Presidente della Regione Lazio On.le Nicola Zingaretti e all’Ass.re Regione Lazio alla Sanità On.le Alessio D’Amato per richiedere l' apertura notturna P.A.T., dei presidi di Primo Soccorso (Tende Triage montati davanti ai P.S.) e predisposizione allerta anche per le cliniche dotate di posti di rianimazione già pronti all’uso.

Di seguito la missiva:

Egr.dott. Lorusso

La ringrazio per il repentino accoglimento della mia richiesta di potenziamento e riapertura dei reparti del nosocomio alatrense a supporto dell’Ospedale Spaziani di Frosinone e mi auguro che la stessa cosa possa essere fatta tempestivamente anche per l’ospedale di Ceccano, sempre a supporto dello Spaziani e di Pontecorvo che invece supporterebbe il Santa Scolastica di Cassino e preallertare le Cliniche già in possesso di terapia intensiva aumentando loro, in deroga, i posti letto in questo periodo emergenziale.

Sempre nell’ottica collaborativa e propositiva, vista la Sua grande capacità di ascolto delle Istituzioni tutte, Le chiedo di valutare, nell’immediato, la possibilità di mantenere aperti ed operativi anche la notte dalle 20 alle 8 di mattina i P.A.T. e le Tende di Triage pre Pronto Soccorso (“il coronavirus di notte non dorme…”).

Per far funzionare queste strutture da riattivare e da prolungare come orario di apertura, vista la atavica e endemica carenza di personale, ben ha fatto a bandire a corto raggio procedure selettive a T.D. per medici, ma servono anche infermieri e, nell’immediato si potrebbero ampliare, attraverso procedure d’urgenza, i servizi già in essere con le associazioni e/o cooperative che svolgono attività sanitarie per la la Asl (trasporto Ares 118, dializzati, ambulanze private etc) che sicuramente sarebbero disponibili, da subito, a svolgere il servizio specializzato ed emergenziale.

Sicuro che alla presente vorrà riservare la giusta attenzione così come ha già fatto in passato, Le auguro buon lavoro in questa delicatissima fase emergenziale sanitaria.

Ufficio stampa

Gianluca Quadrini

Presidente del Gruppo F.I. in Provincia di FR