In riferimento alla rapida diffusione del CoronaVirus che, ha convinto il Governo ad emanare un decreto di chiusura delle scuole e degli atenei di tutta Italia fino al 3 aprile, salvo nuove disposizioni è stato inviato un documento programmatico al Rettore dell’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale da parte del gruppo Forza Italia Giovani di Frosinone.

Lo scopo è proporre “azioni" al fine di garantire una comunicazione coerente, con linee guida chiare e concrete, a partire proprio da ciò che riguarda la scuola e l’università- fa sapere Matteo Conti referente FIG- Consapevoli che l’emergenza non può creare ulteriori disagi tra gli studenti. Agendo oggi significherebbe in molti casi prevenire difficoltà future che potrebbero divenire in seguito purtroppo insuperabili.

Vogliamo fornire agli studenti delle "indicazioni" precise sulla didattica, sugli esami, sul futuro dei laureandi in attesa di discutere le proprie tesi e proporre la possibilità di prorogare la seconda e terza rata delle tasse universitarie e un'eventuale riduzione o cancellazione della suddetta tassazione nella medesima solidarietà di tutte le città d’Italia con uno stop del pagamento dei tributi, visto che l’ateneo, rimanendo chiuso, ha spese ridotte. Allo stesso tempo ciò mi sembra un gesto doveroso e di vicinanza alle famiglie, che pagano tasse d’iscrizione sempre più salate, in questo momento di difficoltà.” Questo il pensiero di Matteo Conti che esprime solidarietà agli studenti.

