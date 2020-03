News e Comunicati Stampa

Accelerare il rifinanziamento della mobilità in deroga nell'area di crisi complessa della provincia di Frosinone. È la proposta a Governo e Regione da parte del consigliere provinciale e vice coordinatore regionale di Forza Italia Gianluca Quadrini.

"Un rafforzamento degli ammortizzatori sociali, per ridurre gli impatti negativi su lavoratori e imprese in seguito ai provvedimenti nazionali effettuati in risposta all’emergenza epidemiologica da coronavirus è il passo importante da fare ora-dichiara Quadrini-.Che aggiunge:"Un primo importante segnale, cui ne seguiranno altri, per dare risposte veloci in un momento critico come quello che stiamo attraversando, con misure condivise con tutte le parti sociali, e per rispondere concretamente a tutela dei lavoratori e delle imprese chiamate a una particolare situazione di resilienza e a cui noi come parte politica vogliamo mostrare la nostra vicinanza”.

Ufficio stampa

Gianluca Quadrini

Consigliere provinciale

Vice coord. reg. FI