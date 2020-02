News e Comunicati Stampa

E’ stato costituito, ieri, a Torrice il Direttorio del partito di Forza Italia alla presenza del Commissario Provinciale Adriano Piacentini, del Consigliere Comunale Alfonso Santangeli e del vice coordinatore Regionale Gianluca Quadrini. Nominati Presidente della sezione Emanuele Petrocchi e come Coordinatore Cittadino Candido Citti.

“Augurissimi ai due nuovi dirigenti del partito di Forza Italia, circolo di Torrice.-ha dichiarato Santangeli- Sono sicuro che Emanuele Petrocchi e Candido Citti sapranno dare un nuovo slancio al partito.

Contrariamente a quanto si pensi, Forza Italia è viva e sta risalendo la china soprattutto grazie all'impegno dei giovani.

Candido ed Emanuele sono ragazzi competenti e animati da buona volontà, per cui certamente daranno vita a un coordinamento inclusivo e vivace.Voglio ringraziare l'amico ing Gianluca Quadrini, vice coordinatore regionale di Forza Italia per aver raccolto con entusiasmo la disponibilità dei nostri amici conterranei a mettersi in gioco.Alla pari ringrazio l'amico dott Adriano Piacentini che, quale commissario provinciale ha voluto avallare entrambe le nomine.

Stesso discorso vale per l'amico Luca D'Arpino, vice presidente Anci il quale si è complimentato per l'entusiasmo riscontrato in entrambi i neo dirigenti locali.Grazie a tutti gli amici di Forza Italia per essere intervenuti. Un particolare ringraziamento vorrei rivolgerlo all'ex coordinatore ing Giovanni Mastronardi, amico di sempre, per aver voluto lasciare spazio a Emanuele e Candido.”

Emanuele Petrocchi neo presidente della sezione del Direttorio di Forza Italia di Torrice si è così espresso:”Sono onorato di rivestire questa carica. Insieme al coordinatore Candido Citti abbiamo voluto metterci in gioco per rilanciare il progetto di Forza Italia. Spero che questo nostro impegno possa riavvicinare i giovani alla politica locale. Un ringraziamento speciale al commissario provinciale Adriano Piacentini, al consigliere comunale Alfonso Santangeli e al vice coordinatore regionale Gianluca Quadrini.”

“Ringrazio il Coordinatore Regionale Fazzone, il Vice Coordinatore Regionale Ing. Gianluca Quadrini e il Coordinatore Provinciale Piacentini -ha affermato Citti- che mi hanno voluto affidare l'importante incarico di Coordinatore di Torrice. Sono pronto insieme agli amici di sempre a lavorare per il bene del partito e del Paese e tanti saranno gli impegni che ci attendono nei prossimi mesi. Sarò subito al lavoro per riorganizzare al meglio il partito a Torrice ponendo alla base della mia attività il confronto con la gente, scendendo tra la gente. Il vero punto di forza sarà la condivisione delle iniziative, il coinvolgimento dei cittadini e il recepimento delle loro idee per poi metterle in pratica. Accomunare tutto questo insieme ad un gruppo di amici per riportare la bandiera tricolore di Forza Italia a risplendere sul nostro territorio con l'obiettivo di aiutare l'intero partito a riprendere quella posizione di spicco all'interno del Centro Destra, perché il vero ruolo di protagonisti saremo noi. L'ora del ricambio generazionale all'interno di Forza Italia porterà giovamento all'intero movimento perché la voglia di fare e il duro lavoro ripaga sempre a lungo andare, noi non ci tireremo indietro di certo. Noi ci siamo e ci saremo!”

Piacentini dal canto suo ha dichiarato: ”I responsabili provinciali e regionali di Forza Italia sempre più impegnati sul nostro territorio con l'obiettivo di individuare donne e uomini che possano coordinare gli ambiti comunali ed essere sempre più vicino alle istanze dei cittadini. Anche ieri, dopo alcuni incontri informali con il gruppo di riferimento territoriale all'avv. Santangeli, nel comune di Torrice è stato costituito un direttorio con la individuazione di un nutrito gruppo di lavoro nelle persone di Petrocchi e Citti che nel rispetto dei valori di Forza Italia intende rinnovare il proficuo impegno avviato da qualche anno. Tutte persone professionalmente valide guidate da grande senso di responsabilità”.

“Continuiamo a dedicarci in maniera costante e presente sul nostro territorio per individuare le soluzioni migliori e le persone valide che desiderano contribuire alla crescita di FI, partito vivo e vicino alla gente. Presto nascerà anche un direttorio per altre città importanti come Sora e Pontecorvo allo scopo di rilanciare e mettere a punto in modo più efficace l'azione del partito nel territorio traghettandolo verso le elezioni del 2021. Auguri di buon lavoro a Citti e Petrocchi che sono certo sapranno impegnarsi al meglio per il rilancio del partito a Torrice. “ Ha concluso il vice coordinatore regionale azzurro Quadrini.

Ufficio Stampa

Gianluca Quadrini

Vice coordinatore regionale FI