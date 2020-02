News e Comunicati Stampa

Continuano Incessantemente le ondate di furti e rapine nel territorio. C’è tanta paura in città ed è per questo motivo che servono immediatamente più controlli da parte degli agenti della Polizia Locale e Forze dell'ordine nelle strade, servono servizi di prevenzione e contrasto, come la videosorveglianza nelle zone isolate del territorio al fine di offrire maggiore sicurezza ai cittadini.

Necessario altresì setacciare le maggiori arterie viarie che conducono alle città nonché le località più isolate come quelle della campagna con un presidio capillare e tolleranza zero. "Mi sento in dovere di essere vicino a quelle famiglie colpite da questo spiacevole evento, che hanno subito un danno psicologico rilevante. E mi appello all'Amministrazione e alle forze dell'ordine del territorio perché siano sensibili a queste vicende. Ogni cittadino deve sentirsi sicuro a casa propria. "- Queste le parole di Conti (FIG).

