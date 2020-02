News e Comunicati Stampa

Ogni giorno in Italia accadono truffe che colpiscono in modo particolare gli anziani perché più deboli, anche persone più giovani. Così ieri giovedì 13 febbraio alle ore 15.00 presso la sala consiliare del comune di Roccadarce, il Cap. Tamara Nicolai della Compagnia Carabinieri Pontecorvo ed il Comandante della stazione CARABINIERI di Arce, maresciallo magg. Gaetano Evalgelista, hanno tenuto un incontro con la cittadinanza e soprattutto con gli ANZIANI per illustrare come difendersi dalle truffe che spesso accadono e cosa fare e chi allertare nel caso di bisogno.

Entusiasmo e ringraziamenti all'Arma dei CARABINIERI da parte del Sindaco prof.ssa Colafrancesco per la numerosa partecipazione e coinvolgimento della cittadinanza all'evento. Significativo l'intervento del consigliere Nazionale ANCI , Di Folco Patrizio, membro della Commissione Sicurezza e Legalità, che ha illustrato alcune forme di truffe online e false donazioni richieste porta a porta, invitando i cittadini a non divulgare i propri spostamenti privati nei vari social. Presenti oltre a diversi amministratori, padre Ravi Kumar, il presidente delle Guardie Forestali Ambientali Rocco Simone ed il resp. giovani di F.I. Matteo Conti.

