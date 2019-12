News e Comunicati Stampa

Si è svolto a Sora ieri 20 dicembre 2019 il Convegno dal titolo ‘Lavoro, crisi edilizia. Basta vincoli, abolire il PTPR per un nuovo piano casa’. Relatori sono stati il consigliere provinciale Gianluca Quadrini, il consigliere comunale di Isola del Liri Mauro Tomaselli e l'architetto Gaspare Vinciguerra. Un convegno dedicato ad Antonio DI Maio che , da sempre ha sostenuto questa battaglia.

L’ing. Gianluca Quadrini presidente XV Comunità Montana e consigliere provinciale ha rimarcato l’importanza della tematica e come istituzione si pone a difesa del territorio, per tutelare i cittadini sempre piu’ stretti nella morsa burocratica dei vincoli paesistici.“Su 91 comuni della provincia di Frosinone -ha esordito Quadrini- 100 sono a rischio vincolo. Basti pensare a Frosinone dove molti sono i negozi in centro vuoti o in affitto, ma anche a Sora dove la situazione è identica. Dobbiamo avere la capacità di rialzare testa e far sentire la nostra voce, tutti insieme quindi ben vengano questi incontri nati per sensibilizzare noi politici e anche i cittadini verso un problema esistente che ci riguarda tutti. E’ nostra intenzione fare dei protocolli d’intesa con le associazioni e e proporre ai comuni una delibera in cui respingiamo con forza questo Ptpr. Oggi è difficile costruire nel nostro territorio caratterizzato da una forte recessione economica. E’ nota a tutti la difficoltà dei giovani o chi decide di sposarsi e costruire una casa. E’ giunto il momento di sciogliere quei lacci imposti dalla regione per edificare, senza deturpare il paesaggio, ma adattando le norme alle esigenze del 2020. Non possiamo continuare ad essere schiavi di Roma, dove lasciano costruire dappertutto. Un ringraziamento va a Mauro Tomaselli per l’organizzazione dell’evento e all’arch. Gaspare Vinciguerra”.

“Il PTPR riguarda dei vincoli irreali imposti su zone da non vincolare. -ha dichiarato Mauro Tomaselli.- Con il nuovo piano paesistico possiamo costruire frangisole, rimesse agricole amovibili per un massimo di 5 metri quadrati ,tendaggi ombreggianti e gazebi comunque non visibili al pubblico.Ci consentono di costruire frangisole e tendaggi ombreggianti non visibili? Siamo alla follia.L'incredibie è che il piano paesistico regionale esisteva già con il PTP preesistente. Ma allora perchè è stato fatto il nuovo piano? Per sperperare soldi pubblici per pagare i professori universitari e i funzionari della regione Lazio?. Siamo divenuti sudditi sia in Ciociaria che nelle altre province costretti a subire le oppressioni del regno di Roma. Questo per colpa degli eletti della nostra provincia Mauro Buschini e Sara Battista che hanno portato il nostro territorio e delle province del Lazio ad un totale asservimento al potere romano.

L'incredibile poi è che a Roma il nuovo piano il PTPR non vale come risulta negli articoli 7 e 43 comma 17 ,ma vale il PTP preesistente 15/12.

Solo a Roma è valida questa norma? Per le altre province non vale?E perchè a Roma si e nelle province no?

Sotto il profilo politico a Roma è consentito tutto, mentre nelle province niente. Come mai? Sotto il profilo logico quali saranno gli effetti economici sui singoli cittadini considerando che oltre a non poter costruire niente subiscono una diminuzione quasi totale della loro proprietà ?

I consiglieri regionali Mauro Buschini e Sara Battisti devono dimettersi”- conclude Tomaselli.

Ufficio stampa

Gianluca Quadrini

Consigliere provinciale

Presidente XV Comunità Montana