News e Comunicati Stampa

Si è svolto ad Arce questa mattina un incontro-dibattito sui contributi del Consorzio di Bonifica della Valle del Liri presso la Sala del Museo Civico “Gente di Ciociaria”. Un incontro sul problema delle ‘bollette’ del Consorzio di Bonifica della Valle del Liri, per gli ultimi aggiornamenti sul tema e per individuare ulteriori azioni da mettere in campo, al fine di contrastare le richieste dall’ente in questione. Presente anche l’avv.Sara Simone consigliere comunale. Un ringraziamento agli organizzatori Lucio Bove ed Elio Corsetti.

Negli ultimi giorni si è parlato molto ad Arce di questi argomenti, per far capire alla popolazione come comportarsi. “Oltre che come consigliere provinciale e presidente della XV Comunità Montana, -dichiara l’ing.Gianluca Quadrini- ho ricevuto la delega dal mio partito Forza Italia, con il nostro referente il consigliere regionale Giuseppe Simeone, a partecipare politicamente all’evento che riguarda un problema che attanaglia tutta la provincia, non solo la Valle del Liri. Per quanto ci riguarda, a differenza di esponenti e rappresentanti di altri partiti che latitano sul territorio quando si tratta di questioni importanti come queste, esprimiamo la nostra vicinanza alla comunità, continueremo ad informare e aggiornare per quel che possiamo sulla situazione delle bollette che preoccupa non poco i cittadini.”

Ufficio stampa

Gianluca Quadrini

Consigliere provinciale

Presidente XV Comunità Montana

Vice coordinatore regionale FI