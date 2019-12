News e Comunicati Stampa

E’ stato approvato a San Vittore del Lazio nel consiglio comunale del 17 dicembre 2019 lo stanziamento di 100.000 euro per attività di monitoraggio ambientale e sanitario. E’ stata, inoltre, approvata la moratoria per l'installazione su terreni agricoli di impianti fotovoltaici che invece sono incentivati su superfici già occupate ad es. tetti di edifici pubblici e privati.

Il sindaco avv.Nadia Bucci ha conferito un insieme di ufficializzazioni delle deleghe agli assessori dott. Amilcare D’Orsi al quale va ambiente, pubblica istruzione, agricoltura, pianificazione territoriale, eventi e trasporto pubblico e al vicesindaco Roberto Bucci servizi turismo e sport, commercio, protezione civile e verde pubblico. Allo stesso tempo si rammarica per il mancato appoggio da parte dell’opposizione che non ha approvato queste misure di grande valore per l’ambiente e la salute pubblica.

“Il Comune di San Vittore del Lazio -spiega l’assessore all’ambiente D’Orsi, vice presidente dell’ente montano- ha intenzione di prevedere sul territorio solo attività ecosostenibili senza interferire sul patrimonio agricolo che rappresenta un’attività da conservare, tutelare e valorizzare. Stiamo studiando attualmente misure per dare aiuto sia ai coltivatori diretti, sia a coloro che hanno piccoli appezzamenti di terreno e hanno difficoltà economiche a gestirli. La previsione di bilancio di 100mila euro riguarda studi di carattere ambientale e sanitario. Nei prossimi mesi partiranno indagini di carattere ambientale volte a tutelare il territorio e la salute dei cittadini.”

Significativo il commento del presidente della XV Comunità Montana Valle del Liri ing.Gianluca Quadrini che afferma:”L’attività di monitoraggio ambientale e sanitario attraverso l’ uso del suolo è particolarmente importante per la tutela a lungo termine dell’ambiente, dell’ecosistema naturale e della salute dei cittadini.Un plauso all’amministrazione di San Vittore del Lazio e all’assessorato all’ambiente per l’attenzione verso la delicata tematica, con l’auspicio che possa divenire esempio per altri comuni”.

