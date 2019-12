News e Comunicati Stampa

Grande soddisfazione per Forza Italia nel rinnovo del consiglio provinciale di Viterbo. Nonostante un cdx non unito, Forza Italia annovera quattro candidati che hanno ottenuto la fiducia di 101 consiglieri comunali. Ne sono stati eletti due in consiglio provinciale: Alessandro Romoli sindaco di Bassano in Teverina capogruppo uscente e Giulio Marini, il primo con il record di preferenze nella lista ed il secondo, capogruppo di FI al comune che con un grande risultato consolida la posizione all’interno dell’amministrazione comunale di Viterbo.



A tal proposito il vice coordinatore regionale di FI Gianluca Quadrini si congratula con i neo eletti augurando buon lavoro:” Le mie piu’ vive congratulazioni unite agli auguri di buon lavoro ai neo eletti di FI nel consiglio provinciale di Viterbo Romoli e Marini, certo che saranno impegnati in azioni di buon governo in forte sinergia a servizio del territorio. Un grande risultato per Forza Italia che testimonia le azioni concrete di buon governo raggiunte. Il nostro partito è vivo, forte ed è presente a livello provinciale nonostante le difficoltà in quello nazionale e rappresenta l’opportunità per un forte rilancio dell’azione politica e programmatica del Partito a tutti i livelli territoriali, basato su ideali democratici e liberali. Forza Italia deve dimostrare al centro destra di non essere scalabile e l'organizzazione territoriale è in questo senso, fondamentale. Abbiamo il dovere di crederci tutti e di lavorare per crescere”.

Ufficio stampa

Gianluca Quadrini

Vice coordinatore regionale FI