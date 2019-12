News e Comunicati Stampa

"A Pontecorvo Anselmo Rotondo è il nostro candidato. Forza Italia lo sosterrà senza se e senza ma. -dichiara Gianluca Quadrini vicecoordinatore regionale e consigliere provinciale di Forza Italia.- Ed aggiunge:"Forza Italia crede nella coalizione di centrodestra e lo sta dimostrando anche in queste ultime settimane.

Siamo stati i primi a chiedere la convocazione del tavolo della coalizione. La nostra posizione è questa e resta tale. Al tempo stesso però Forza Italia crede nei suoi uomini, negli iscritti, in quelli che sono rimasti nel partito nella buona e nella cattiva sorte, che non hanno ceduto mai alle sirene. Tra questi c'è Anselmo Rotondo, sindaco di Pontecorvo ed esponente storico degli azzurri. Noi lo sosterremo nel suo tentativo di bissare il successo come sindaco di Pontecorvo. Non sono abituato a nascondermi dietro un dito, non sono abituato a fare finta di nulla, non sono abituato a mettere la testa sotto la sabbia. Non sono abituato all'ipocrisia politica. Prendo atto della posizione espressa dalla deputata e coordinatrice provinciale della Lega Francesca Gerardi su Pontecorvo, ma me lo aveva già detto personalmente. Me l'aspettavo, non faccio l'ipocrita e quando in politica entrano problemi ed acredine di carattere personale non metto becco e non commento. Dico però che noi a Pontecorvo saremo dalla parte di Anselmo Rotondo. E mi auguro che quell'unità del centrodestra che non dovesse realizzarsi nella fase elettorale, possa poi essere recuperata successivamente. Dico questo perché un esponente politico non può e non deve ragionare con il rancore. Ma con la lucidità. Può darsi che la situazione possa cambiare prima di maggio 2020, ma sto ai fatti. Francesca Gerardi ha detto con chiarezza (dote che apprezzo) quale sarà la linea della Lega. Il sottoscritto fa altrettanto e si schiera con Anselmo Rotondo, senza se e senza ma. A livello provinciale l'unità del centrodestra non è in discussione. Pontecorvo rappresenterà l'eccezione che conferma la regola. A Pontecorvo Forza Italia andrà dove ci porta il cuore. E la ragione".

Gianluca Quadrini,

vicecoordinatore regionale e consigliere provinciale di Forza Italia