News e Comunicati Stampa

“Desidero esprimere, a nome mio personale e dell’intero Consiglio Provinciale, le più vive congratulazioni al Vice Sindaco di Fontana Liri, Emanuele Giannetti, per la straordinaria vittoria nella sua classe al XIII Rally di Roma Capitale – Coppa Rally di Zona” Con queste parole, il Presidente del Consiglio Provinciale, Gianluca Quadrini, ha commentato la vittoria del vicesindaco di Fontana Liri, Emanuele Giannetti che lo ha visto impegnato in una competizione di altissimo livello. Protagonista l’equipaggio Giannetti-Lepore a bordo della Skoda Fabia, che ha dominato con autorità ben quattro delle sei prove speciali in programma, tra cui l’impegnativa tappa Fontana Liri–Santopadre. “Il nostro concittadino ha dimostrato grande talento, grinta e professionalità portando orgoglio e visibilità non solo al Comune di Fontana Liri, ma all’intera Provincia di Frosinone.” – continua Quadrini e conclude – “ Risultati come questi ci ricordano quanto la passione, la determinazione e l’impegno siano valori fondamentali anche al di fuori delle istituzioni, in ambiti che uniscono sport, sacrificio e spirito di squadra.

Complimenti vivissimi a Emanuele Giannetti, esempio di dedizione civica e sportiva.“