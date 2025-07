News e Comunicati Stampa

Si è tenuto nel pomeriggio, presso l’Auditorium Comunale di Roccagorga, il Congresso Comunale di Forza Italia, alla presenza di amministratori locali, dirigenti di partito e cittadini. L’iniziativa, fortemente voluta dal Coordinamento Provinciale e dal circolo cittadino, si è inserita all’interno del percorso di rilancio territoriale promosso dal partito in tutta la provincia.

All’incontro hanno partecipato figure di primo piano di Forza Italia a livello regionale ed europeo. Presente anche l’On. Salvatore De Meo, Deputato al Parlamento Europeo.l ed il Consigliere Regionale Angelo Tripodi.

Durante il congresso è intervenuto anche il Presidente del Gruppo Provinciale di Frosinone di Forza Italia, Gianluca Quadrini insieme al segretario provinciale dei giovani Gianfranco Di Renzo, sottolineando l’importanza di una rinnovata azione amministrativa fondata su presenza reale nei territori, dialogo costante con i cittadini e capacità progettuale. “Auguri di Buon lavoro all’amica Lubiana Restaini, presidente della Consulta Anci dei Piccoli Comuni. Questo congresso – ha dichiarato – dimostra che Forza Italia c’è, è viva, radicata e pronta ad affrontare con responsabilità e visione le sfide dei prossimi anni. Ovunque stiamo lavorando per rafforzare la nostra rete, sostenere i comuni e costruire alleanze che mettano al centro la crescita, la formazione e l’utilizzo strategico dei fondi europei e con Lubiana il partito continuerà a crescere, ha lavorato benissimo e continuera a farlo negli anni che verranno.” Temi centrali del confronto sono stati il rafforzamento del legame tra Europa e territori, l’accesso alle risorse europee e PNRR, la valorizzazione delle aree interne e“La presenza dell’On. De Meo – ha continuato il Presidente Quadrini – è stata fondamentale per riportare al centro il tema della progettualità europea. Serve un salto di qualità nell’intercettare bandi e risorse, e Forza Italia può essere la forza politica capace di accompagnare i territori in questo processo.”Parole di apprezzamento il Presidente Quadrini le ha rivolte anche al Senatore Claudio Fazzone, definito “guida solida, punto di equilibrio e motore politico del partito nel Lazio”

“Dobbiamo essere il punto di riferimento per i cittadini, gli amministratori, le imprese e i giovani – ha concluso Quadrini –. La politica ha bisogno di competenza, ma anche di presenza. Forza Italia è pronta a tornare protagonista nella provincia, grazie a una classe dirigente credibile e radicata.”