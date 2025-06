Una risposta concreta e immediata verso un problema che stava diventando insostenibile. Nella giornata di oggi si è svolto un incontro cruciale tra i sindaci di Filettino, Paolo De Meis, Trevi nel Lazio, Silvio Grazioli, Piglio, Mario Felli, e il Direttore Generale della ASL di Frosinone, dott. Arturo Cavaliere, il Direttore Sanitario, dott. Luca Casertano, e il Presidente del Consiglio Provinciale, Gianluca Quadrini. Un confronto determinante, che ha portato alla definitiva risoluzione della delicata questione legata all’assenza dei medici di base nei tre comuni della provincia.

Dopo settimane di preoccupazioni, arriva finalmente una risposta tangibile per le comunità che più di tutte soffrivano una vera e propria emergenza sanitaria. La nuova intesa raggiunta tra ASL e amministrazioni locali garantirà il servizio del medico di base secondo il piano stabilito.



“Questo risultato – ha dichiarato Gianluca Quadrini impegnato in prima persona nel coadiuvare l’incontro per risolvere la problematica – è il frutto di un lavoro sinergico e responsabile. Ringrazio sentitamente il Direttore Generale Arturo Cavaliere per la tempestività dell’intervento e la grande disponibilità dimostrata. Il suo impegno, unito alla determinazione dei sindaci, ha permesso di dare una risposta concreta ad un’emergenza che stava mettendo a rischio il diritto alla salute dei cittadini più fragili. Un ringraziamento anche Direttore Sanitario, Luca Casertano, per la sensibilità dimostrata.”