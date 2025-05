News e Comunicati Stampa

La Provincia di Frosinone vicina alla scuola e ai giovani: il Presidente del Consiglio presente all’incontro con la Prof.ssa Maria Rita Parsi

Si è svolto nella mattinata di martedì 6 maggio 2025, presso il Ristorante Belsito di Serrone, un incontro di alto valore educativo e sociale promosso dall’Istituto Comprensivo “O. Bottini” di Piglio, in collaborazione con l’Associazione La Caramella Buona, gli Enti Locali e lo stesso Ristorante Belsito. Ospite d’eccezione la Prof.ssa Maria Rita Parsi, psicopedagogista, psicoterapeuta e scrittrice, nota da anni per il suo costante impegno a tutela dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza.

All’evento ha preso parte anche il Presidente del Consiglio della Provincia di Frosinone, Gianluca Quadrini, che ha portato i saluti istituzionali del Presidente della Provincia, Luca Di Stefano, e di tutta l’Amministrazione provinciale.

“È un grande onore per me rappresentare oggi la Provincia di Frosinone in un’occasione tanto significativa – ha dichiarato il Presidente del Consiglio provinciale –. La presenza della Prof.ssa Maria Rita Parsi, una delle voci più autorevoli e sensibili sui temi della crescita e della tutela dei più piccoli, dà ulteriore prestigio a questa iniziativa. Il suo messaggio educativo e il suo sguardo profondo sulle fragilità dei nostri ragazzi sono un patrimonio di valore incalcolabile, specie in un momento storico che ci chiede di essere più attenti e uniti che mai come comunità educante.”

Il Presidente ha poi espresso un sentito ringraziamento alla Prof.ssa Parsi per la sua instancabile attività al servizio delle nuove generazioni, sottolineando l’importanza di occasioni come queste che mettono al centro il dialogo tra scuola, istituzioni e territorio. Ha ringraziato, inoltre, per l’invito la Dirigente Scolastica dell’istituto comprensivo di Piglio , la prof.ssa Sabrina Morrea anche per l'intelligenza che ha avuto nell'organizzare questo evento alla presenza dei giovabi molto significativo, i sindaci di Serrone, Giancarlo Proietto, che ringrazio per l'accoglienza e per la defizione che ogni giorno dedica ai propri amministrati cosi come i sindaci di Piglio, Mario Felli e di Filettino, Paolo De Meis, presente anche con il suo vice sindaco Alessia Pomponi.