Francesca Fusco premiata a Roma: le congratulazioni del Presidente del Consiglio

La scrittrice arpinate tra i vincitori della XIII edizione del Premio Internazionale di Letteratura Italiana Contemporanea

La cultura italiana contemporanea celebra uno dei suoi volti emergenti, Francesca Fusco, originaria di Arpino, è tra i vincitori della XIII edizione del Premio Internazionale Letteratura Italiana Contemporanea 2025, uno dei riconoscimenti più prestigiosi dedicati agli autori italiani del nostro tempo.

La cerimonia di premiazione si terrà il 6 giugno 2025, nella suggestiva Sala della Protomoteca in Campidoglio, alla presenza della Presidente dell’Assemblea Capitolina, On. Svetlana Celli, che aprirà l’evento con i saluti istituzionali. L’iniziativa, organizzata dall’Associazione Letteratura Cultura ed Editoria in collaborazione con la Laura Capone Editore, è inserita nella campagna nazionale “Il Maggio dei Libri”, promossa dal Ministero della Cultura e dal Centro per il libro e la lettura.

In occasione del prestigioso riconoscimento, sono giunte anche le congratulazioni ufficiali del Presidente del Consiglio della Provincia di Frosinone, che ha voluto esprimere il proprio apprezzamento per il contributo artistico e culturale della sua concittadina di Francesca Fusco.

“Il riconoscimento ottenuto da Francesca Fusco testimonia la qualità del suo lavoro e la forza espressiva della sua voce nel panorama letterario contemporaneo. In un’epoca in cui la cultura rappresenta un ponte tra generazioni e territori, la sua opera è esempio di passione, impegno e profondità. A lei vanno i miei complimenti più sinceri, con l’augurio di un futuro ricco di successi. La sua persona è orgoglio per tutta la comunità di Arpino e per la Provincia di Frosinone.”

Per la comunità di Arpino, culla di tradizioni umanistiche e patria di Cicerone, il premio a Francesca Fusco è motivo di grande orgoglio. Un risultato che conferma la vivacità culturale del territorio e la capacità delle nuove generazioni di autori di distinguersi a livello nazionale.