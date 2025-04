News e Comunicati Stampa

Inclusione scolastica e valutazione che educa: Il convegno di Fiuggi che promuove l’integrazione e il successo degli studenti

Questa mattina il Teatro Comunale di Fiuggi ha ospitato un evento di grande rilevanza per il mondo della scuola e dell’educazione. Il convegno dal titolo “Inclusione e valutazione che educa: creare opportunità per ogni studente” ha visto la partecipazione di esperti del settore e delle istituzioni scolastiche della provincia di Frosinone, unendo figure di spicco dell’accademia e della politica per discutere di temi fondamentali come l’inclusione scolastica e la valutazione.

Il Presidente del Consiglio della Provincia di Frosinone, Gianluca Quadrini, ha presenziato all’incontro, portando i saluti del Presidente Luca Di Stefano, e, nel suo intervento, ha sottolineato l’importanza di azioni concrete per contrastare la dispersione scolastica. “L’inclusione non è solo una parola, ma un impegno che dobbiamo rinnovare ogni giorno.” Ha dichiarato il Presidente.

Il convegno ha visto gli interventi di illustri esperti, come il Prof. Dario Ianes dell’Università di Bolzano, il Prof. Cristiano Corsini dell’Università Roma Tre, e la Dott.ssa Anna Paola Sabatini, Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale del Lazio, che hanno sottolineato e confermato l’importanza di un sistema scolastico che sappia rispondere alle diverse necessità degli studenti.

Nel suo intervento, Quadrini, ha anche colto l’occasione per esprimere i ringraziamenti alla Dirigente Provinciale, Laura Superchi per l’organizzazione impeccabile del convegno, e alla Preside dell’istituto alberghiero di Fiuggi, la prof.ssa Maria Rosaria Villani, evidenziando come eventi simili siano fondamentali per favorire il confronto tra le scuole e le istituzioni sul tema dell’inclusione. “Voglio ringraziare la Dirigente Superchi e la preside Villanj per la visione e l’ impegno costante nel portare avanti iniziative che favoriscano l’inclusione e il benessere degli studenti. Un ringraziamento va anche a tutti gli esperti che hanno contribuito con le loro riflessioni e proposte, e alle istituzioni scolastiche presenti, per l’impegno quotidiano che mettono nell’accompagnare ogni ragazzo nel proprio percorso di crescita”, ha aggiunto Gianluca Quadrini.