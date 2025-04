News e Comunicati Stampa

Giornata di sensibilizzazione sull’autismo: il Presidente del Consiglio Provinciale di Frosinone Quadrini partecipa all’incontro a Ferentino

Questa mattina, l’Istituto Tecnico Industriale Don Giuseppe Morosini di Ferentino ha ospitato l’evento “Io speriamo che me la cavo”, una giornata di sensibilizzazione sullo spettro autistico e sull’inclusione scolastica organizzata dal Gruppo Asperger Lazio. Un evento che ha visto la partecipazione di numerosi studenti e delle principali figure istituzionali, tra cui il Presidente del Consiglio della Provincia di Frosinone, Gianluca Quadrini che durante il suo intervento, ha sottolineato l’importanza di promuovere una cultura dell’inclusione nelle scuole, dove ogni studente, indipendentemente dalle sue caratteristiche, possa sentirsi valorizzato e supportato nel proprio percorso educativo. “Partecipare a eventi come questo è fondamentale per sensibilizzare la comunità sul tema dell’autismo e della diversità. La scuola deve essere un luogo di accoglienza, dove ogni ragazzo possa crescere e imparare senza pregiudizi. Ringrazio il Gruppo Asperger Lazio per questa iniziativa e tutti coloro che si impegnano ogni giorno per costruire una società più inclusiva”, ha dichiarato Quadrini.

L’evento ha visto gli interventi di esperti del settore, tra cui Rita Valentini, Presidente del Gruppo Asperger Lazio, e Stefania Botti, Referente del Settore Scuola, che hanno affrontato il tema delle sfide che gli studenti autistici affrontano nel contesto scolastico. Gli studenti hanno avuto l’opportunità di ascoltare le testimonianze di Elena e Giulio, che hanno condiviso le loro esperienze personali, seguite da un vivace dibattito con i ragazzi, per approfondire temi legati all’inclusione e alla consapevolezza.

Il Presidente Quadrini, dopo aver portato il saluto del Presidente della Provincia, Luca Di Stefano, ha anche espresso parole di grande stima per la Dirigente Scolastica, la prof.ssa Claudia Morgia, sottolineando il suo impegno nella promozione dell’inclusione e nell’organizzazione di eventi formativi di questo calibro. “Desidero ringraziare la Dirigente, prof.ssa Morgia per la sua straordinaria dedizione quotidiana

nel favorire l’integrazione e il benessere degli studenti. Ringrazio anche, il consigliere comunale, Maurizio Berretta, la prof.ssa Tiziana Incelli, i docenti e gli studenti dell’istituto, per la loro attiva partecipazione e per l’impegno profuso nel costruire una scuola sempre più aperta e accogliente. L’inclusione inizia prima di tutto dalla sensibilizzazione.“

In conclusione il Presidente Quadrini ha auspicato che eventi come questo possano diventare sempre più frequenti, con l’obiettivo di favorire una scuola priva di barriere.