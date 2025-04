News e Comunicati Stampa

Piena solidarietà alle Forze dell’Ordine da parte di Gianluca Quadrini dopo gli Insulti di un’Influencer del capoluogo

Il Presidente del Consiglio della Provincia di Frosinone. Gianluca Quadrini, ha espresso piena solidarietà alle forze dell’ordine in seguito agli insulti rivolti ai poliziotti da parte dell’influencer Giulia Zangrilli, dopo una multa per uso del cellulare alla guida.

“Esprimo il mio più fermo sostegno a tutte le forze dell’ordine, che ogni giorno svolgono un lavoro fondamentale per la sicurezza e il benessere della nostra comunità. Ciò che è accaduto è inaccettabile, soprattutto quando vengono utilizzati i social media come strumenti per diffondere cattiva informazione e per alimentare polemiche inutili”, ha dichiarato il Presidente Quadrini che ha inoltre sottolineato l’importanza del rispetto verso le istituzioni e i servitori dello Stato, che, oltre a rischiare la vita ogni giorno, sono spesso vittime di insulti gratuiti. “Le forze dell’ordine meritano rispetto, e il nostro compito è sostenerle in ogni momento, anche in circostanze difficili”, ha concluso. Gianluca Quadrini ha fatto appello alla cittadinanza e agli utenti dei social media affinché vengano adottati comportamenti più responsabili e rispettosi, per evitare che simili episodi possano minare la fiducia nelle istituzioni e nelle persone che quotidianamente si dedicano alla protezione della comunità.