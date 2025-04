News e Comunicati Stampa

Visita del Direttore Relazioni Istituzionali della Reno De Medici presso l’ufficio del Presidente del Consiglio della Provincia di Frosinone, Quadrini.

Si è svolta oggi una visita importante presso l’Ufficio del Presidente del Consiglio della Provincia di Frosinone, Gianluca Quadrini, dove il Direttore delle Relazioni Istituzionali della Reno De Medici, Secondo Attilio Carrara, una delle principali aziende nel settore cartario, ha incontrato il Presidente del Consiglio. L’incontro ha rappresentato un’opportunità significativa per rafforzare la collaborazione tra l’azienda e le istituzioni locali, e per discutere le future linee di sviluppo che possano favorire il territorio.

Durante la visita, il Presidente del Consiglio ha sottolineato il ruolo fondamentale che la Reno De Medici riveste per l’economia provinciale. “La nostra comunità ha bisogno di aziende come la Reno De Medici, che non solo contribuiscono in modo significativo alla crescita economica, ma che rappresentano anche una risorsa cruciale per l’occupazione locale”, ha dichiarato il Presidente. “Negli anni, questa azienda ha attraversato momenti difficili, ma grazie alla determinazione di tutti, con il nostro impegno diretto in prima persona, siamo riusciti a evitare la chiusura dello stabilimento e i licenziamenti dei lavoratori. È stato fondamentale intraprendere un dialogo costante per trovare soluzioni insieme.”

Quadrini ha ribadito l’importanza di mantenere una forte collaborazione tra le istituzioni e il mondo imprenditoriale, affinché il territorio possa crescere in modo equilibrato. “È essenziale continuare a costruire ponti tra le istituzioni e le aziende, affinché si possa lavorare insieme per un futuro prospero”, ha concluso il Presidente.