News e Comunicati Stampa

Il Presidente del Consiglio Provinciale di Frosinone Quadrini, partecipa al Consiglio Comunale Straordinario di Aquino per il conferimento della cittadinanza onoraria a Fra Francesco Giovanni Maria La Vecchia

Il Presidente del Consiglio Provinciale di Frosinone, Gianluca Quadrini, in rappresentanza del Presidente della Provincia, ha partecipato oggi al Consiglio Comunale Straordinario del Comune di Aquino, dove è stato conferito il titolo di cittadino onorario a Fra Francesco Giovanni Maria La Vecchia, capo della missione popolare cittadina.

Il Consiglio Comunale di Aquino ha accolto con grande fermento la comunità parrocchiale della Concattedrale San Costanzo Vescovo e San Tommaso d’Aquino, che ha assistito con entusiasmo all’inizio di una missione pastorale di rilevanza storica, intitolata “Sulle orme dell’Aquinate, alla ricerca della verità”, che segna un momento significativo per la città.

Quadrini ha portato i saluti del Presidente della Provincia, Luca Di Stefano, sottolineando l’importanza di iniziative come questa, che rafforzano il legame tra la comunità civile e religiosa di Aquino e promuovono la tradizione e la cultura della città. “È un onore per me essere qui oggi, a nome della Provincia di Frosinone, per celebrare questo momento di grande valore spirituale e civico. Il conferimento della cittadinanza onoraria a Fra Francesco Giovanni Maria La Vecchia è un atto che riconosce il profondo impegno del frate nella missione pastorale di Aquino e il suo contributo alla comunità”, ha dichiarato il Presidente del Consiglio Provinciale.

Il Presidente Quadrini ha poi colto l’occasione per ringraziare il Sindaco, Fausto Tomassi e l’Amministrazione Comunale di Aquino per l’organizzazione di questa iniziativa, che, ha aggiunto, rappresenta un esempio di come la comunità locale si unisca in momenti di crescita spirituale e di rafforzamento delle tradizioni culturali. Durante la cerimonia Quadrini ha avuto l’occasione di visitare la mostra a cura di Camillo Marino, dedicata interamente a San Tommaso.