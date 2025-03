News e Comunicati Stampa

Gianluca Quadrini alla presentazione del premio ‘La Costituzione ieri, oggi e domani’ in onore della Senatrice Maria Elisabetta Alberti Casellati

È stata una giornata ricca di significato quella di oggi nella Sala Ristagno del Comune di Cassino, dove si è svolta la conferenza stampa di presentazione della prima edizione del premio “La Costituzione ieri, oggi e domani”, istituito in onore della Senatrice Maria Elisabetta Alberti Casellati, Ministro per le Riforme Istituzionali e la Semplificazione Normativa. La Senatrice Casellati, che ha voluto rendere omaggio alla città martire, dove trascorse parte della sua adolescenza e frequentò il liceo classico Carducci, ha partecipato attivamente alla conferenza, sottolineando l’importanza di mantenere viva la memoria storica e il valore della nostra Costituzione.

“È un onore essere qui oggi a celebrare la Costituzione, uno dei pilastri della nostra democrazia, attraverso un’iniziativa che ha il merito di legare il passato al presente, facendo vivere e crescere i valori fondanti della nostra Repubblica nelle nuove generazioni”, ha dichiarato il Presidente del Consiglio della Provincia di Frosinone, Gianluca Quadrini che rivolto alla Senatrice Casellati portando i saluti del Presidente della Provincia, Luca Di Stefano. “Questo premio, istituito in onore della Senatrice Casellati, rappresenta un momento di riflessione, ma anche di impegno concreto per la nostra comunità. La Senatrice, che qui a Cassino ha vissuto momenti fondamentali della sua giovinezza, è oggi un esempio di dedizione alle istituzioni e al bene comune.”

Il Presidente ha poi voluto esprimere un sentito ringraziamento a tutte le persone coinvolte nella realizzazione dell’evento: “Voglio ringraziare il Liceo Classico Carducci, nella persona della sua dirigente scolastica, Prof.ssa Licia Pietroluongo, per il supporto e l’impegno nella promozione di una manifestazione di tale portata. Il Liceo è stato e continua ad essere un punto di riferimento per la formazione culturale e civica dei giovani di questa città. Un ringraziamento speciale anche al Sindaco di Cassino, Enzo Salera e a tutti coloro che, con sensibilità e impegno, hanno contribuito a promuovere un evento che celebra non solo la Costituzione, ma anche il nostro patrimonio culturale e le nostre radici democratiche.”

L’evento ha avuto il supporto delle istituzioni locali e delle scuole in un’iniziativa che unisce la storia personale della Senatrice Maria Elisabetta Alberti Casellati con quella di una città che ha visto crescere una delle figure più rappresentative delle istituzioni italiane. Un momento di celebrazione della nostra identità nazionale, che guarda al futuro senza dimenticare il passato.