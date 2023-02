News e Comunicati Stampa

Iniziato il tour del Presidente del Consiglio Provinciale di Frosinone, Gianluca QUADRINI, tra le ECCELLENZE del settore produttivo del territorio.

“Ho iniziato il giro di conoscenza diretta delle realtà produttive della nostra provincia. Sono stato alle Cartiere di Guarcino e ho avuto un interessantissimo confronto con l’amministratore delegato Massimo Giorgilli. Ho avuto modo di complimentarmi per una realtà eccellente e all’avanguardia.

Le Cartiere di Guarcino spa è tra le poche industrie della nostra regione ad aver intrapreso, già nel lontano 2010, la strada della transizione energetica. Hanno iniziato con un impianto a bioliquidi e poi lo hanno trasformato con sottoprodotti della filiera animale. Riescono a produrre un terzo del loro fabbisogno energetico. Non appagati continuano a investire per migliorare ancora.

Ovviamente non è solo per questo che mi sono complimentato con Giorgilli. La cartiera di Guarcino è un fiore all’occhiello del comparto produttivo della nostra provincia per tanti motivi a partire dal prodotto. Non solo, è molto avanzata anche la collaborazione con le maestranze alle quali questa società conferisce gratifiche in presenza di utili e di progressi nel fatturato.

Mi sento dunque di estendere a loro, ai dipendenti di questa fabbrica, i sensi della mia stima. Le maestranze preparate e serene, infatti, sono un valore aggiunto e costituiscono una pedina fondamentale del successo”.