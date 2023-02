News e Comunicati Stampa

Le congratulazioni di Gianluca Quadrini a Peppe Incocciati

Le più vive congratulazioni a Peppe Incocciati, tra i ciociari illustri, che è stati nominato per un prestigioso incarico governativo dal vice premier, Antonio Tajani. Incocciati, coordinatore del nostro partito, Forza Italia, a Fiuggi ha la caratura per far bene nel dipartimento per lo sport. Abbiamo dunque tre ottimi motivi per rallegrarci dell'incarico a Incocciati, come italiani perché Tajani ha affidato l'importante ruolo a un elemento di notevole preparazione ed esperienza nel settore, come ciociari e come esponenti di Forza Italia".