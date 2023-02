News e Comunicati Stampa

Il presidente della Provincia Luca Di Stefano e il Presidente del Consiglio Provinciale Gianluca Quadrini hanno incontrato, nella giornata di ieri, una rappresentanza delle guardie zoofile dell'Accademia Kronos, con a capo il presidente Armando Bruni. Un Task Force esplorativa per valutare un'attiva collaborazione fra l'associazione e l'ente provinciale.

“Una collaborazione fattiva a 360 gradi su tutto il territorio provinciale per garantire un servizio di vigilanza e di salvaguardia dei diritti degli animali responsabilizzando i cittadini nei confronti delle loro azioni a tutela del prossimo. La collaborazione tra l’associazione e l’ente è indispensabile al monitoraggio di tutte le aree del nostro territorio.” Ha dichiarato il Presidente della Provincia Frosinone, Luca Di Stefano.

“Un corpo, quello delle guardie zoofile, importante per la tutela e il rispetto delle norme del vivere civile perché promuove la cura degli spazi pubblici e l’educazione alla convivenza e al rispetto della legalità. Ringrazio l’Accademia Kronos per l’impegno quotidiano sul nostro territorio oltre che per sensibilizzare ed informare i cittadini sulle leggi e sui regolamenti.” Lo dichiara il Presidente del Consiglio Provinciale, Gianluca Quadrini