News e Comunicati Stampa

Gianluca Quadrini incontra Confagricoltura

“Un momento di confronto su temi importanti che evidenziano come i cambiamenti climatici e l’introduzione di un novo concetto di concepire l’alimentazione riflettono inevitabilmente sull’andamento della produzione delle nostre aziende.” – Così Gianluca Quadrini, Presidente della Commissione Ambiente della Provincia di Frosinone, in corsa alle elezioni regionali con il partito di Forza Italia, commenta l’incontro che si è svolto ieri con Confagricoltura. – “Tanti gli argomenti al centro dell’incontro ma primo tra tutti le battaglie, a livello territoriale, che si stanno portando avanti per tutelare e proteggere la qualità dei nostri prodotti. Il mio impegno sarà quello di essere il portavoce, presso le istituzioni competenti, delle esigenze del settore, sostenendo tutto il comparto agroalimentare e le aziende che per decenni sono state un punto di riferimento del nostro territorio. È importante creare per le nostre aziende i presupposti per una sostenibilità ambientale quanto economica per rilanciare le aree interne della nostra provincia e per continuare a garantire la produzione di prodotti di qualità.” Così in una nota Gianluca Quadrini.