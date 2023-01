News e Comunicati Stampa

“Restituire alle Province lo status di Ente di Primo Livello” - ad esprimerlo con soddisfazione è Gianluca Quadrini





“Esprimo soddisfazione per l’impulso del Governo e l’iniziativa del Parlamento che hanno finalmente preso sul serio, dopo otto anni di sole parole, l’esigenza di riportare le Province alla dimensione che spetta loro: il ritorno alla dignità costituzionale con tutto quello che essa comporta.

La notizia della partenza ufficiale, presso la Commissione Affari Costituzionali del Senato, dell’iter per restituire alle Province lo status di Ente di primo livello, va accolta con grande soddisfazione.

Tornare all’elezione diretta del Presidente e dei Consiglieri provinciali da parte dei cittadini vuol dire riportare le Province al confronto con i loro amministrati e, nello stesso tempo, tornare a fornire servizi importanti nel modo più consono, secondo sacrosanto principio di sussidiarietà previsto dalla nostra Carta Costituzionale, principio aureo che indica in primo luogo che i servizi vanno forniti alla cittadinanza dall’ente loro più vicino, con risparmio di costi e maggiore efficienza. Servizi alla cittadinanza, dicevo, ma anche ai Comuni che potranno tornare a rivolgersi per molte loro istanze all’Ente più vicino e più a dentro delle loro problematiche.

Voglio inoltre sottolineare la trasversalità delle proposte in discussione al Senato e l’alto profilo che ha assunto il dibattito in corso, giunto alla seconda giornata di audizioni. Nessuna contesa politica strumentale sta agitando i lavori per una controriforma così importante. Evidentemente è ormai chiaro a tutti che la revisione della Legge 56/14 è un’esigenza incomprimibile e che l'indebolimento delle Province, sia nell'assetto istituzionale sia nel ruolo e nelle competenze, ha causato gravi criticità che hanno inciso direttamente sui servizi essenziali ai cittadini”.

Lo afferma il Presidente del Consiglio Provinciale di Frosinone, Gianluca Quadrini