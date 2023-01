News e Comunicati Stampa

Arpino - Gianluca Quadrini insieme all' Archeoclub e al Circolo Aquila Romana di Arpino per l'iniziativa ‘Incontro alla Chjiastra del Colle centro di socialità’

“Un plauso all’Archeoclub e al Circolo Aquila Romana di Arpino per l’ottima iniziativa ‘Incontro alla Chjiastra del Colle centro di socialità’. La Provincia di Frosinone non poteva far mancare la sua presenza in un’occasione di così speciale spessore culturale qui ad Arpino. Quando si parla di cultura Arpino va collocata sempre al centro ed è con orgoglio che io, arpinate, ho portato il saluto del Presidente della Provincia, Luca Di Stefano, a un consesso tanto prestigioso.

Un doveroso ringraziamento alla Madre Badessa, Cristina Pirro, per la concessione dell’Archicenobio Benedettino e un ringraziamento a tutti i relatori, studiosi della nostra meravigliosa città e dei suoi luoghi da scoprire ad ogni angolo. Ho ascoltato, insieme a una platea attentissima, i racconti delle gesta dei personaggi che la nostra cittadina ci ha regalato e il meritorio frutto del lavoro di ricerca dei nostri infaticabili studiosi. La loro opera costituisce arricchisce costantemente il patrimonio di bellezza e storia che Arpino può vantare. Una dote che ci deve vedere sempre più attenti attivisti nell’intercettare tutte le opportunità di sviluppo”

Lo afferma il Presidente del Consiglio Provinciale di Frosinone, Gianluca Quadrini