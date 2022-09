News e Comunicati Stampa

Fiume Liri – “un disastro ambientale che va avanti da anni” - Gianluca Quadrini, Presidente del Gruppo Provinciale di Frosinone della Lega

Il livello di inquinamento del fiume Liri preoccupa ancora. A sollevare la problematica e a far luce su questo delicato argomento, ancora una volta è il Presidente del Gruppo Provinciale di Frosinone della Lega e Presidente della Commissione Ambiente, Gianluca Quadrini, che in una nota sollecita le istituzioni regionali affinchè non si continui a sottovalutare la situazione – “Già in passato mi ero mosso su più fronti per cercare di fare chiarezza sulla natura dell’inquinamento del fiume Liri. Ho sollecitato e interrogato le istituzioni locali e regionali e coinvolto le associazioni ambientaliste nell’ottica di una collaborazione intraterritoriale perché si potesse procedere con un’analisi precisa per valutare lo stato di inquinamento delle acque. Oggi, siamo ancora di fronte ad un disastro ambientale che va avanti da anni. Sale di giorno in giorno la preoccupazione e quotidianamente ricevo richieste di aiuto da parte di cittadini allarmati che chiedono, con giusta causa, che venga tutelata la loro salute, oltre che i raccolti e la produzione in generale.”

“Bisogna incrementare i controlli sui depuratori e monitorare il fiume attraverso dispositivi di videosorveglianza - conclude Quadrini. La politica ha il dovere di tutelare e dare risposte ai cittadini che hanno riposto fiducia in noi.”