News e Comunicati Stampa

Alluvione nelle Marche - Gianluca Quadrini, Presidente del Gruppo Provinciale di Frosinone della Lega mostra grande apprensione e solidarietà per le zone alluvionate ed esorta Zingaretti a non trascurare la regione Lazio

Grande apprensione per la popolazione delle Marche colpita dalla terribile alluvione della notte scorsa da parte del Presidente del Gruppo Provinciale di Frosinone della Lega e Presidente della Commissione Ambiente, Gianluca Quadrini che in una nota mostra solidarietà e invita il Presidente Zingaretti amostrare massima attenzione anche per il territorio della regione Lazio – “Sono vicino a tutti coloro che sono stati colpiti da questa terribile alluvione, alle famiglie dei defunti e dei dispersi e a tutti coloro che stanno vivendo momenti di paura. Purtroppo, fenomeni temporaleschi così violenti si stanno ripetendo in maniera continua su tutte le regioni. Molte zone della nostra regione, i giorni scorsi, sono state colpite da forti grandinate che hanno causato ingenti danni. Personalmente, a seguito di ciò, ho chiesto alla regione Lazio lo stato di calamità ma ad oggi non si è avuta alcuna risposta. Per questo concordo con il Presidente Zingaretti la massima disponibilità di aiuto per le zone colpite dalla scorsa alluvione ma invito lo stesso a dare una risposta celere a favore della sua regione.”