Arpino: il gazebo della Lega, con Gianluca Quadrini, per il Si al Referdum sulla giustizia del 12 giugno.

Lo scorso 4 giugno, la pizza di Arpino ha ospitato il gazebo della Lega per il Si al referendum del 12 giugno. Nell’occasione il Presidente del Gruppo Consiliare della Lega in Provincia, Gianluca Quadrini, dichiara - “è stato un momento importante per sensibilizzare ed informare i cittadini di Arpino sul tema del prossimo referendum. Votare Si è un’occasione importante per cambiare la giustizia nel nostro paese. In questo modo, uno dei temi più importati ma con grandi problematiche mia risolte potrà finalmente essere affrontato seriamente.”

“È fondamentale - ribadisce il consigliere provinciale Quadrini - che ci sia un’affluenza massiccia per votare Si perché, sostenere questo referendum, significa dare un grande contributo alla nostra Italia. Il nostro partito è presente nelle piazze principali, con esponenti, senatori e consiglieri, per dare l’opportunità alle comunità di confrontasi sui cinque quesiti referendari. Un grazie a tutti gli attivisti della Lega che si stanno mobilitando in tutta Italia per il raggiungimento del risultato che tutti ci auspichiamo ovvere che vinca una Giustizia giusta.”