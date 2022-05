News e Comunicati Stampa

Il Ferentino in serie B, i complimenti di Gianluca Quadrini, ex presidente dell’Associazione Tennistavolo di Arpino, per la vittoria del club amaranto.

Il Presidente del Gruppo Consiliare della Lega in Provincia e ex Presidente dell’Associazione Tennistavolo di Arpino si complimenti con la squadra di Ferentino che vola in serie B – “ un successo e una soddisfazione grandissima che vede, dopo anni, una squadra di tennistavolo portare il nostro territorio in alto. In qualità di ex Presidente dell’Associazione di Tennistavolo di Arpino e da arbitro nazionale mi complimento con loro per l’impegno, l’entusiasmo e la meritata vittoria raggiunta in ambito nazionale. Il mio augurio per loro è di continuare a giocare in questa direzione con la stessa passione e avvicinando sempre di più le persone a questo sport. A Daniele Bianchi, Marco Talocco, Federico D’Alessandris e Marco De Tullio, vanno le mie personali congratulazioni.”