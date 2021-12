News e Comunicati Stampa

All’indomani del rinnovo del consiglio provinciale, Gianluca Quadrini ringrazia gli amici e i suoi elettori per la rinnovata fiducia: “97 amministratori che hanno scelto me per un totale di 5150 voti” dichiara entusiasta lo stesso Quadrini.

Un risultato che va oltre le aspettative, frutto di tanti anni di attività politica fatta tra la gente con trasparenza e affidabilità. Una vittoria che rappresenta anche il riscatto di un uomo che, con le proprie forze, solo contro tutti, ha dimostrato, con numeri alla mano, quanto ancora ha da dire e fare.

“Questo risultato è il riconoscimento della credibilità, della costanza e dell’impegno che in questi anni ho portato avanti contribuendo alla crescita di questa provincia.” Così, Gianluca Quadrini, commenta il risultato elettorale – “Non era certo facile, per me, dopo tanto fango buttato sulla mia persona in questi ultimi mesi, raggiungere un risultato simile soprattutto perchè partivo dal mio comune, Arpino, con un solo voto da 115, il mio. La mia carriera politica per alcuni era ormai qualcosa da archiviare. Oggi, grazie al sostegno degli amici, di coloro che hanno dimostrato maturità politica e fiducia nella mia persona, posso continuare ad impegnarmi fattivamente per questa terra e questa provincia. Un impegno in Provincia che porto avanti dal 2009 sostenendo una politica funzionale alla crescita del nostro territorio e che mi ha permesso di essere eletto al consiglio provinciale per la quarta volta consecutiva."

“In questa tornata elettorale, nulla era facile e c’era bisogno di metterci la faccia e ritornare a parlare con tutti gli amministratori del territorio per fare rete e creare quella sinergia che permette di raggiungere grandi obiettivi. Ci ho creduto e molti elettori hanno creduto in me. Per questo ringrazio loro e in particolare il coordinatore regionale della Lega, l’On. Claudio Durigon e la deputata della Lega, l’On. Francesca Gerardi per aver dato il loro consenso alla mia candidatura nella Lega e specialmente Durigon ha creduto nella mia capacità aggregativa che ha fatto di me il più votato della Lista come numero di amministratori facendo diventare la lista della Lega la prima del centro destra trainando anche a livello regionale. La politica è fatta di numeri e non di chiacchiere da Bar, soprattutto quando a fare le chiacchiere sono coloro che non hanno voti sul territorio e lo hanno dimostrato rimanendo orfani di rappresentatività".