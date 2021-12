News e Comunicati Stampa

Provinciali di Frosinone – gli auguri del consigliere Gianluca Quadrini ai nuovi eletti

“I miei personali auguri ai neo consiglieri provinciali eletti nella tornata di sabato.” – così Gianluca Quadrini, consigliere provinciale, eletto per le quarta volta consecutiva al consiglio, augura il benvenuto ai neo consiglieri e auspica che si continui a lavorare nell’interesse della comunità provinciale. – “Si apre un nuovo corso nella mia continuità amministrativa. Da anni ricopro questa carica e sento di complimentarmi con chi per la prima volta intraprende questo percorso. Ci aspetta un lavoro importante che, fatto in sinergia e attraverso il dialogo costante, come nella precedente consiliatura, favorirà la crescita e l’importanza di questo Ente per il nostro territorio. La Valle del Liri conta tre rappresentanti, lavoreremo per continuare ad ascoltare i bisogni e le necessità delle nostre comunità proponendo azioni a supporto del tessuto sociale ed economico.”

In conclusione Quadrini, si congratula con Francesco Facchini, eletto presidente del consiglio nel comune di Sora - “Un augurio anche al neo presidente del consiglio comunale di Sora, Francesco Facchini, sono certo saprà ricoprire con grande serietà il nuovo incarico.”