News e Comunicati Stampa

I miei migliori auguri a Carlo Picchi – così Gianluca Quadrini si congratula con il nuovo Presidente della Fondazione Bio Campus

A seguito della nomina del Direttore della Coldiretti Latina e Frosinone per la carica di Presidente della Fondazione Bio Campus, Gianluca Quadrini, Presidente del Gruppo Provinciale di Forza Italia e Vice Responsabile Nazionale degli Enti Locali di Forza Italia si congratula con Carlo Picchi – “ Voglio fare i miei più cari auguri e le mie congratulazioni a Carlo Picchi per la nuova nomina. Un incarico importante a tutela del rilancio, nel campo dell’innovazione, di tutta la filiera agro-alimentare e agro- industriale del nostro territorio. Al lui rivolgo le mie più sentite congratulazioni con la certezza che condurrà il suo lavoro in maniera eccelsa, grazie alle capacità e alle competenze che nel tempo ha dimostrato di avere.”