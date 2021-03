News e Comunicati Stampa

Vertenza Frusinate – “ Le istituzioni prendano in mano la situazione dei lavoratori, siamo ad un punto di non ritorno.” – così l’ing. Gianluca Quadrini, torna in difesa dei lavoratori.

“Nessun segnale positivo per i lavoratori di Vertenza Frusinate, che ingiustamente versano in una situazione di gravissima crisi economica.” Ancora una volta il Presidente del Gruppo Provinciale di Forza Italia, l’Ing. Gianluca Quadrini, vicino ai lavoratori di Vertenza Frusinate, prende in mano la situazione e sollecita le istituzioni - “Sono mesi che interpelliamo le istituzioni affinché si mettano in campo delle proposte e delle azioni concrete per creare prospettive serie di lavoro per uscire da questa situazione. Troppe famiglie sono ormai allo stremo delle forze e costrette a vivere un disagio sociale altissimo trovandosi ad avere mille promesse in testa ma di fatto nulla nelle mani e nelle tasche. Siamo arrivati ad un punto di non ritorno per cui ora è estremamente necessario un impegno serio e concreto da parete delle istituzioni, nessuna esclusa. Ancora una volta mi appello e sollecito gli uffici preposti affiche tutti questi lavoratori ricevano ciò che gli spetta di diritto. Sollecito, inoltre, a creare un piano occupazionale che indichi le linee guide e le prospettive lavorative future. In ballo c’è il futuro di intere famiglie e noi abbiamo il dovere di collaborare, confrontarci e tutelare il diritto alla dignità di queste persone.”