Gianluca Quadrini ospite a Radio Day – “Bisogna agire con celerità per il rilancio della Ciociaria e della provincia di Frosinone tutta”

Ospite a Radio Day, Gianluca Quadrini, Presidente del Gruppo Provinciale di Forza Italia, che nel suo intervento si mostra preoccupato per la situazione in cui versa la provincia di Frosinone sia sul fronte sanitario che su quello economico. - “Oggi la nostra provincia affronta una situazione difficile e senza precedenti. Non solo per la crisi sanitaria, per il dolore di tante perdite, ma anche per il dannoso impatto che questa pandemia sta avendo sull’economia del nostro territorio. Mettere in campo aiuti per le famiglie e per le imprese, rivedere con celerità la macchina organizzativa delle vaccinazioni è senza dubbio indiscutibile, sono questioni che vanno risolte con immediatezza per il rilancio della Ciociaria e della provincia di Frosinone tutta. Occorre perciò accelerare e cambiare passo, farsi trovare pronti nel momento di una vaccinazione di massa. Ma occorre anche far capire alle persone quanto sia importante la precauzione, il rispetto delle regole di distanziamento, l’utilizzo della mascherina, e l’importanza della vaccinazione. Quest’ultima, secondo me, che deve essere comunicata attraverso una campagna pubblicitaria più adeguata e di risonanza."

In conclusione, il Presidente Quadrini, si sofferma sul ruolo di Forza Italia nel Governo Draghi – “ L’appoggio di Forza Italia al nuovo Governo nasce dalla necessità di sostenere l’Italia e i cittadini dando fiducia ad un uomo come Draghi. Oggi siamo chiamati tutti alla responsabilità e insieme ai nostri ministri, nella compagine del Governo, dobbiamo lavorare nell’interesse di questo paese e di tutte quelle persone che stanno affrontando una crisi economica pesantissima. Uno sguardo attento, inoltre, è rivolto ai giovani e alle loro famiglie per facilitare la didattica a distanza, trovando delle soluzioni che non escludano nessuno dal diritto all’istruzione. La didattica a distanza oggi è uno strumento prezioso di formazione per i nostri giovani. Per cui massima attenzione.”