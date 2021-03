News e Comunicati Stampa

Un plauso da parte di Gianluca Quadrini per la nomina di Maria Cristina Scappaticci a Vicepresidente della Camera di Commercio di Latina – Frosinone.

Non tardano ad arrivare le congratulazioni e gli auguri da parte di Gianluca Quadrini, Presidente della XV Comunità Montana e Presedente del Gruppo Provinciale di Forza Italia, alla neo eletta Vicepresidente della Camera di Commercio Latina - Frosinone, Maria Cristina Scappaticci. In una nota l’Ing. Quadrini afferma – “Mi congratulo con la neo Vicepresidente per questa carica che sono sicuro saprà ricoprire con la sua professionalità e serietà. I miei migliori auguri di buon lavoro all’interno di un settore così strategico per il nostro Paese e non solo. Sono sicuro che, anche in questo particolare momento, il settore dell’agroalimentare si trova ad affrontare inevitabili problematiche legate all’emergenza pandemica, saprà gestire la situazione e prendere le decisioni più consone per il nostro territorio.”