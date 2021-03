News e Comunicati Stampa

Gianluca Quadrini: “Direzione green economy, un ottimo lavoro nel Lazio da Anbi”.

“Uno sguardo sempre più attento all’ambiente, alla conservazione del territorio in termini di sviluppo sostenibile è la chiave per migliorare la qualità della nostra vita senza trascurare l’aspetto naturale del nostro territorio.” Così Gianluca Quadrini, Presidente della XV Comunità Montana e Presidente del Gruppo Provinciale di Forza Italia, commenta i 26 progetti messi a punto nel Lazio da Anbi.

“In qualità di Presidente della XV Comunità Montana non posso che accogliere positivamente e fare un plauso ai membri dell’Anbi per i progressi e l’ottimo lavoro svolto a seguito della presentazione di 26 progetti per l’efficientamento energetico dei Consorzi di Bonifica del Lazio, la messa in sicurezza dei territori e la salvaguardia dell’ambiente. Si tratta di un risultato importante a tutela dell’ambiente che punta sulla green economy come scelta di fondo per progettare un futuro più desiderabile. Il nostro impegno, in Comunità Montana, sarà quello di trovare un dialogo collaborativo e fattivo con la Regione Lazio perché la salvaguardia del nostro territorio e della nostra economia è un argomento che interessa ognuno di noi.”