Fiume Liri, Gianluca Quadrini interviene sulla preoccupante situazione di inquinamento

“Nel corso di questo anno, a seguito della presenza di schiuma bianca nelle acque del fiume Liri, mi sono mosso su più fronti per cercare di fare chiarezza sullo stato di inquinamento del nostro fiume, troppo spesso oggetto di disastri ambientali.” Così Gianluca Quadrini, Presidente del Gruppo Provinciale di Forza Italia e Presidente della XV Comunità Montana, da sempre attento alla difesa dell’ambiente, rende noto la sua preoccupazione per lo stato del fiume Liri. “L’appello che ho rivolto alle istituzioni locali, provinciali e alle associazioni ambientaliste, nell’ottica di una collaborazione intraterritoriale è stato quello di intervenire per la messa in sicurezza del fiume Liri e procedere ad un’analisi approfondita per capire la natura di tale inquinamento. Dall’ultimo report effettuato emerge che le acque sono contaminate da diverse sostanze chimiche e biologiche. Una situazione che va monitorata costantemente e non lasciata inosservata sia per l’ambiente che per la salute dei cittadini. La salvaguardia del nostro patrimonio fluviale mai deve essere in alcun modo trascurata. E’ in gioco la salute di tutti, cittadini, fauna ittica e ambiente e territorio” – in conclusione il Presidente Quadrini.