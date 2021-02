News e Comunicati Stampa

Gianluca Quadrini augura buon lavoro ai Ministri di Forza Italia del Governo Draghi

A pochi giorni dalle nomine dei Ministri che compongono il Governo Draghi, Gianluca Quadrini, Presidente del Gruppo Provinciale di Forza Italia, augura buon lavoro e si congratula con i neo eletti Maria Stella Gelmini, Mara Carfagna e Renato Brunetta. In una nota – “In qualità di Presidente del Gruppo Provinciale di Forza Italia, esprimo le mie congratulazioni ai Ministri di Forza Italia che sono entrati a far parte del nuovo Governo.. Questo ci conferma che il Partito è ancora protagonista. Un partito unito, radicato, capace di costruire progetti e che ha dimostrato, anche in questo contesto, di avere un ruolo senza ombra di dubbio fondamentale e in crescita a livello nazionale. Costruzione e collaborazione sono i pilastri e i valori che Forza Italia mette in campo per il bene della Nazione.” In conclusione il Presidente – “Rinnovo le mie congratulazioni all’On. Antonio Tajani per la nomina di Coordinatore Nazionale di Forza Italia, ed esprimo grande soddisfazione, augurando un eccellente lavoro, alla Senatrice Anna Maria Bernini, nominata Vice-Coordinatrice di Forza Italia e alla Senatrice Licia Ronzulli, nominata responsabile dei rapporti con gli alleati.”