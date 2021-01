News e Comunicati Stampa

Forza Italia: Gianluca Quadrini chiede un confronto immediato per affrontare le prossime elezioni.

Gianluca Quadrini, Presidente del Gruppo Provinciale di Forza Italia, torna a chiedere un confronto in vista delle prossime elezioni e in una nota esprime il suo punto di vista - “continuo a sostenere che affinchè ci sia un voto ponderato che porti in auge il partito alle provinciali, i consiglieri di Forza Italia devono scendere in prima linea, evitando di formare liste civiche che comporterebbero solamente una dispersione inutile di voti. Per questo sono d’accordo con il Senatore Fazzone quando dichiara che alle provinciali la lista degli azzurri deve essere la più forte ma affinché si porti a casa un risultato eccellente la priorità, in questo momento, deve essere il confronto, il coinvolgimento partitico di tutte le nostre forze. Ritengo importante mettere in campo una squadra di candidati forti e autorevoli per ottenere più voti ponderati possibili, non escludo, perciò, la possibilità di una lista unitaria del centrodestra.”

In conclusione il Presidente Quadrini getta lo sguardo sulle amministrative nella prossima primavera - “non bisogna, inoltre, dimenticare che in primavera, siamo chiamati a scendere in campo per le amministrative. È importante che la coalizione si presenti unitamente per lavorare ad un unico obiettivo. Coinvolgere i referenti locali, insieme a quelli del partito, al tavolo provinciale per affrontare il tema delle amministrative lo ritengo un atto da compiere. Il nostro partito ha sempre ottenuto un grande consenso elettorale nel nostro territorio, per quel centro moderato e di buon governo che Forza Italia incarna. Partecipazione, presenza sul territorio, Forza Italia viaggia in questa direzione con convinzione e coinvolgendo tutti coloro che fanno parte di questa famiglia e credono nei valori del partito. Il mio auspicio è che si trovi la giusta sinergia per lavorare, aggregare e coinvolgere. Questo deve essere il nostro punto di forza.”