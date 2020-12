News e Comunicati Stampa

Sora: Gianluca Quadrini si congratula con Francesco Marchione, tra i primi vaccinati della zona di Sora.

Tra i primi vaccinati della zona di Sora, Francesco Marchione, 38 anni, coordinatore del personale della Cooperativa San Paolo della Croce, in prima linea nel primo soccorso Ares 118 di Roma, Latina, Frosinone e province annesse. A congratularsi con il giovane operatore sanitario il Presidente del Gruppo Provinciale di Forza Italia e Commissario della XV Comunità Montana, Ing. Gianluca Quadrini – “un gesto di grande responsabilità quello di Francesco Marchione, mi congratulo con lui perché è un esempio per tutti noi, una speranza di lasciarci alle spalle questo periodo che ha segnato inevitabilmente le nostre vite. Invito tutti a riflettere su quanto sia importante vaccinarsi, per proteggere se stessi e gli altri e riuscire finalmente ad arrestare la curva dei contagi perché c’è un numero di persone spaventoso che oggi combatte contro questo virus e purtroppo un altrettanto numero spaventoso di persone che pur volendolo sconfiggere non ce l’hanno fatta.”