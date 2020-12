News e Comunicati Stampa

Gianluca Quadrini annuncia l’apertura del bando della Comunità Montana al Servizio Civile Universale

Gianluca Quadrini, Commissario della XV Comunità Montana in una nota - “Da quest’anno la Comunità Montana apre il bando al Servizio Civile Universale che prevede una serie di progetti per avvicinare i giovani, sia con minori opportunità, ragazzi con basso reddito o bassa scolarizzazione o con disabilità, e non, al mondo del servizio civile. Gli aspiranti operatori volontari devono presentare la domanda di partecipazione attraverso la Piattaforma Domanda on line (DOL). Sul sito della Comunità Montana sono disponibili tutte le informazioni necessarie per presentare la domanda, per i posti disponibili, per i requisiti di accesso e tutte le informazioni utili per i giovani volontari affinché possano essere indirizzati a compiere la scelta giusta. Ricordo, inoltre, che la domanda deve essere presentata entro e non oltre il giorno 8 febbraio alle ore 14:00.”