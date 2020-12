News e Comunicati Stampa

Tajani in Ciociaria - Gianluca Quadrini esprime grande soddisfazione per la visita dell’europarlamentare in Ciociaria.

Nella giornata di sabato 19 dicembre, l’On. e vice presidente di Forza Italia Antonio Tajani, fa visita in Ciociaria iniziando da Pontecorvo, accolto dal Primo cittadino Rotondo, dal Presidente del consiglio Mulattieri e dal Sindaco di Piedimonte San Germano e Consigliere Provinciale, Ferdinandi. Dopo la prima tappa della giornata si é proseguiti verso Sora, dove, il Sindaco De Donatis lo ha accolto in comune per poi proseguire il suo tour sorano all’istituto paritario Iltalo Baglione e infine inaugurando la sede di Forza Italia Gruppo Provincia di Frosinone. Chiude il suo giro ciociaro nelle cittá di Arpino e Monte San Giovanni Campano. Gianluca Quadrini, Presidente del Gruppo Provinciale di Forza Italia esprime la sua grande soddisfazione per l’incontro e la presenza dell’europarlamentare - “La visita dell’On Tajani nelle città di Pontecorvo, Sora, Arpino e Monte San Giovanni Campano segna l’importanza di avere referenti diretti di partito per risolvere le problematiche del territorio. Infatti, durante le sue tappe, nella giornata di sabato, oltre allo scambio di auguri di Natale con Sindaci, amministratori e cittadini, il vice presidente Tajani ha parlato di aiuti al settore agricolo, industriale e sociale e di quanto la politica deve dare risposte concrete al territorio. A Sora, insieme al Sindaco De Donatis, che ha voluto accogliere l’Onorevole in comune, si é prontamente affrontato l’importantissimo tema della sanitá e delle problematiche che ruotano attorno alla politica cittadina, in considerazione anche delle prossime votazioni nella cittá. La visita del Vice Presidente Tajani, in Ciociaria, é un grande evento perché dimostra come un referente del territorio, nonostante le problematiche del Covid sia vicino alla gente. Ad Arpino, ha fatto visita ad un importante azienda del territorio, fiore all’occhiello dell’economia italiana, incalzando ed affrontando la tematica della grave crisi economica e sanitaria che invade il nostro paese a seguito della pandemia. Un tour natalizio chiuso a Monte San Giovanni Campano dove è avvenuto il Brindisi natalizio, alla presenza di numerosi amministratori e sindaci del territorio, nonché simpatizzanti e altri cittadini. Tajani ha rinnovato a tutti noi gli auguri di un sereno Natale.”

Non sono mancati i complimenti da parte dell’Onorevole ai giovani di Forza Italia, ai referenti territoriali, la Vicecoordinatrice Regionale Martina Sperduti e il Coordinatore Provinciale Matteo Conti per l’ottimo lavoro che stanno svolgendo insieme ai tanti ragazzi del movimento giovanile per il rilancio di Forza Italia in Ciociaria.

In conclusione il Presidente Quadrini afferma - “ la crescita dei consensi che riportano i vari sondaggi, Forza Italia quasi al 9%, indica l’importanza di un’area moderata al centro. L’Onorevole Tajani ha ribadito come noi siamo un partito liberale, garantista aperto al confronto e alla discussione. La sua presenza nel nostro territorio garantisce a tutti noi che non siamo soli ma la il nostro partito c’è ed é di fianco ai cittadini.”