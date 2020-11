News e Comunicati Stampa

“Osserviamo le regole e non abbassiamo la guardia.” Gianluca Quadrini commenta la Regione Lazio in fascia gialla.

“Il DPCM del 3 novembre inserisce la Regione Lazio all’interno della zona gialla, questo non vuol dire che siamo una zona non soggetta a rischio, anzi il virus continua ad avere numeri significativi. Per questo è importante osservare le regole di prevenzione e non abbassare la guardia, soprattutto per salvaguardare le persone fragili. Abbiamo imparato in questi mesi ad usare la mascherina e a rispettare le distanza, dobbiamo continuare a farlo. “