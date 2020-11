News e Comunicati Stampa

Gianluca Quadrini - “Mi appello al buon senso di chi ci amministra per garantire la salute dei cittadini”

“Sono fortemente preoccupato per la situazione e lo stato della sanità provinciale e delle strutture ospedaliere.” In una nota il Presidente del Gruppo Provinciale di Forza Italia, Gianluca Quadrini- “ In tutti questi mesi si sarebbe dovuta fare una analisi per verificare il reale stato dei servizi sanitari e delle strutture per individuarne i problemi, soprattutto in virtù di una provincia strategica come la nostra. E invece, ci troviamo ancora oggi, con un virus che ha la capacità di diffondersi così rapidamente da non aspettare le decisioni delle istituzioni, a non riuscire a dare risposte adeguate ai bisogni dei nostri cittadini.”

“In tutto questo tempo, si dovevano mettere in campo delle misure eccezionali per far fronte a simile emergenza ed evitare che il sistema sanitario collassasse. Registriamo, invece, liste di attesa lunghissime per visite ordinarie, impossibilità di recarsi in ospedale o al pronto soccorso perchè affollati e sottopressione. Più volte, in questi mesi mi sono fatto portavoce di queste criticità, perché stando con la gente e tra la gente capisci quanta paura e quanto disagio si sta vivendo in momento come questo. La nostra provincia presenta alcune strutture ospedaliere chiuse che potrebbero essere da ricovero e da isolamento per pazienti infetti e alleggerire in questo modo le strutture primarie così da poter continuare le attività di routine. Perché continuare a tenerle chiuse? L’appello è quello di intervenire al più presto per garantire la salute dei cittadini e mi rivolgo ai nostri governatori, al buon senso di chi ci amministra. Questo è fare politica.”