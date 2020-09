News e Comunicati Stampa

Gianluca Quadrini si complimenta con il nuovo Vice Coordinatore Regionale Vicario per Forza Italia, Martina Sperduti.

Per Martina Sperduti la nomina di Vice Coordinatore Regionale Vicario di Forza Italia Giovani arriva dal Coordinatore Regionale Simone Leoni Ghergo. Immediati i complimenti e l’augurio di un proficuo lavoro da parte del Presidente del Gruppo Provinciale di Forza Italia, Gianluca Quadrini.

“Accolgo con grande entusiasmo la nomina dell’amica Martina Sperduti di Vice Coordinatore Regionale Vicario di Forza Italia Giovani. Un incarico meritato sul campo per la passione, la tenacia e le sue riconosciute competenze professionali che, in questi anni, ha dimostrato nei confronti del partito del suo territorio. Sono sicuro che si lavorerà in sinergia formulando proposte politiche concrete e utili che possano essere un prezioso contributo all’azione politica svolta nell’interesse del bene dei cittadini.

“I miei auguri per un lavoro proficuo affinché il suo impegno nel promuovere i principi moderati dettati da Forza Italia, in un territorio in cui il partito sta crescendo costantemente,

sia sempre maggiore.”